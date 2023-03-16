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Кроссовер Mazda CX-8 поступил в продажу в России

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Кроссовер Mazda CX-8 теперь можно купить в России по цене от 2,1 млн рублей, но такой привлекательный ценник действует только на праворульные версии.
За кроссовер с левым рулем придется заплатить на полтора миллиона больше.

Mazda CX-8 предлагают через дилерские центры и классифайдах, все предлагаемые экземпляры 2022 и 2023 годов выпуска.

В основном Mazda CX-8 с правым рулем продают на Дальнем востоке. Mazda CX-8 будет доступен только с 2,2-литровым дизельным 190-сильным мотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод полный.

Mazda CX-8 в модельном ряду марки появился в 2017 году, осенью прошлого года кроссовер получил обновление, в нем изменили переднюю часть и добавили ряд опций.

mazda Mazda CX-8
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