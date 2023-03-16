«АвтоВАЗ» предложил переименовать завод Nissan в «Лада Санкт-Петербург»

Бывший завод Nissan сейчас находится под управлением отечественного автогиганта. На новом для «АвтоВАЗа» предприятии скоро начнут выпускать автомобили под маркой Lada, но это будут абсолютно новые модели.

Пока не раскрывается информация, какие автомобили начнут выпускать на бывшем заводе Nissan, но ранее сообщалось, что они ничего общего не будут иметь с Lada из Тольятти. Все подробности станут известны ближе к запуску производства.

Пока только предлагается переименовать бывший завод Nissan в «Лада Санкт-Петербург», с таким предложением выступил глава производства Максим Соколов.

«Название необходимо соответствующим образом утвердить, не только на совете директоров «Автоваза», но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством региональным. Такое предложение мы внесли. Надеюсь, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено» -пишет ТАСС со ссылкой на Соколова.

Напомним, завод Nissan был передан ФГУП Научный автомоторный институт, после он передал предприятие под управление «АвтоВАЗа».