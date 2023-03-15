Критерии выбора динамических строп

Динамические стропы (тросы) – разновидность оборудования, которое чаще всего применяется при вытягивании автомобилей, застревающих, например, в грязи. По сравнению со стандартными изделиями, предназначенными для буксировки транспортных средств, они имеют повышенную растяжимость и подходят только для определенных условий эксплуатации.

С техническими характеристиками и возможностями динамических строп можно ознакомиться на сайте https://ropesystems.ru – здесь представлен наиболее широкий выбор моделей. Отметим, что при эксплуатации стропа натягивается и накапливает кинетическую энергию. В результате она стремится вернуться в исходное положение, чем и способствует более эффективному вытаскиванию автомобиля. Поэтому очень важно подобрать ее в соответствии с параметрами транспортного средства. Поговорим о ключевых критериях выбора.

Максимальная допустимая нагрузка

Производители указывают на стропах максимально допустимую нагрузку. Желательно, чтобы она превосходила массу снаряженного автомобиля на 20%. Такого значения нужно достигать, если стропы предназначены для вытаскивания транспортного средства из грязи. Во всех прочих случаях рекомендуются ориентироваться на массу снаряженного автомобиля + 100 кг. Обязательно учитывайте любые тяжелые части и оборудование, установленное дополнительно – оно может значительно повышать массу, заявленную производителем.

Размеры и длина

Длина влияет на мягкость и эффективность действия динамических строп. По логике, чем она длиннее, тем лучше. Однако важно учитывать удлинение в 27% и частую невозможность взять продолжительный разгон в условиях ограниченного пространства – например, в городской среде.

Поэтому можно выбрать:

короткие стропы длиной до 6 метров – они универсальны и могут использоваться даже для буксировки автомобилей;

стропы средней длины в диапазоне от 7 до 9 метров – обладают оптимальными характеристиками мягкости и не требуют слишком продолжительного разгона;

длинные стропы до 12 м – обеспечивают максимальную мягкость, но при этом могут использоваться только в условиях открытого пространства.

Учтите, что длину динамических строп можно увеличить путем соединения с аналогичным оборудованием – например, с буксировочными ремнями или удлинителями, предназначенными для лебедочных тросов. В некоторых случаях допускается даже соединение двух динамических строп, но тогда придется соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Также рекомендуется обратить внимание на механические свойства материалов, из которых изготовлены стропы, и их устойчивость к внешнему воздействию. Для каждой модели производителем разработаны определенные условия эксплуатации – например, допустимые температуры и параметры влажности. Учитывайте их для безопасного использования оборудования.