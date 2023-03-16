В Сети представили изображение передней панели новой модели Lada Granta

До выхода нового поколения Lada Granta еще далеко, но в сети уже появляются подробности про эту модель.

Авторитетный паблик Avtograd News опубликовал переднюю панель, также было написано, что такая же панель будет во внедорожнике Niva, но пока проект нового поколения Niva заморожен на неопределенный срок.

Над Lada Granta работы продолжаются, сейчас ведется поиск по замене материалов, но раньше 2024 года новое семейство Granta не появится. Ранее сообщалось, что модель будет предлагаться в кузове седан, универсал и кросс-универсал.

Про новое поколение Granta еще известно, что создано 25 ходовых образцов, а линия сварки модели уже полностью готова и ждет своей очереди.

Lada Granta 2 разработана на платформе CMF-B от Renault Group, права на эту платформу российскому автопроизводителю передали в ходе реструктуризации бизнеса Renault в России.