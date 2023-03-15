Продажи седана Kaiyi E5 на российском рынке начнутся на этой неделе

Автомобили марки Kaiyi на днях появятся в дилерских центрах, такую информацию сообщила «Российская газета» со ссылкой на представителя «Рольфа».

Источник «РГ» сказал, что «Автотор» до 19 марта начнет отгрузку собранных автомобилей марки Kaiyi. Пока будет предлагаться седан E5, который создан на базе Chery Arizzo 7.

Новинка относится к сегменту всем известных Skoda Octavia, Kia Cerato и Hyundai Elantra, но все эти модели уже не доступны на российском рынке, их постепенно заменяют китайскими моделями.

Kaiyi E5 получил адаптацию для российского рынка. В седане есть подогрев сидений, подогрев рулевого колеса, улучшена звукоизоляция, выполнена обработка днища антикоррозийным покрытием, а также адаптирована подвеска для наших дорог. В движение Kaiyi E5 приводится 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., трансмиссия доступна только вариатор.

Цены и комплектации Kaiyi E5 пока не озвучили, ожидается что модель будет стоит от 1 млн рублей. Kaiyi E5 на калининградском заводе «Автотор» производят крупноузловым методом. Позже планируют начать сборку еще трех моделей.