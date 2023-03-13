Компания OMODA предложит новый седан OMODA S5 в России весной 2023 года

Седан компании Сhery до российского рынка доберется под брендом OMODA, причем модель станет доступна для покупки весной 2023 года.

В пресс-службе Omoda сказали, что в течение двух месяцев до российского рынка доберётся седан OMODA S5, модель появится в конце апреля или начале мая.

«Четырехдверку» будут предлагать частным покупателям и корпоративным клиентам, причем для них предложат упрощенную версию, которая лишится некоторых стандартных опций.

Такие седаны вероятнее всего скоро появятся в таксомоторных парках и каршерингах.

OMODA S5 уже прошел сертификацию в РФ. Судя по опубликованным документам, до нашего рынка доберется Сhery Arrizo 5 Plus. Для будущей новинки предложат только 1,5-литровый 113-сильный силовой агрегат с вариатором. Длина седана — 4644 мм, ширина – 1814 мм, высота – 1493 мм. Размер колесной базы 2650 мм.

OMODA S5 будет доступна с системой ABS, «ЭРА-ГЛОНАСС», климат-контролем, люком в крыше, обогревом рулевого колеса и передних сидений. В списке опций также присутствует: беспроводная зарядка, бесключевой доступ, подушки безопасности, запуск ДВС с кнопки и круиз-контроль.