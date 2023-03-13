Российские автосалоны снизили цены на новые кроссоверы Chevrolet Tracker в марте 2023 года

Chevrolet Tracker ввозимые в РФ по программе параллельного импорта стали дешевле чем на старте продаж. Кроссовер из Китая поставляется с начала года, и если на старте продаж его предлагали по цене 2,59 млн руб., то теперь он стоит менее 2 млн рублей.

Как удалось узнать журналисту Autonews.ru, сейчас самая доступная комплектация Chevrolet Tracker в дилерском центре стоит 1 923 500 руб., более дорогие версии оцениваются в 2 085 990 руб.

Chevrolet Tracker до нашего рынка добрался только с литровым турбированным мотором мощностью 125 л.с., трансмиссия доступна только шестиступенчатая автоматическая.

В оснащение кроссовера входит ABS, задние парктроники, система старт-стоп, задняя камера, бесключевой доступ, климат-контроль и датчики давления в шинах. В Китае Chevrolet Tracker предлагают по цене от 109 900 до 128 900 юаней, что в пересчете составляет от 1,2 до 1,4 млн руб.