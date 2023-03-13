По какому правилу устанавливают знак Одностороннего движения: что означает

Регулярные поездки по одним и тем же дорогам позволяют водителям выучить каждую разметку. Однако не нужно расслабляться и необходимо быть бдительными во время движения. Ведь некоторые знаки могут стать причиной потери времени и не позволят развернуться.

Из таких разметок выделяют знак Одностороннего движения, рассмотрим о нём информацию подробнее, чтобы не допускать ошибок во время передвижения.

Значение данного знака

Разметку одностороннего движения принято называть также знаком №5. Разметка обозначает проезжую часть, по которой автомобили должны перемещаться по всей ширине лишь в одном направлении. Из этого следует, что на дороге, где устанавливается этот знак, встречный поток машин не предполагается. Поэтому при виде разметку нужно быть внимательными на дорогах особенно.

Если автомобили движутся в обоих направлениях, то здесь устанавливается знак Двустороннего движения. Водитель должен подготовиться к тому, что через определённое количество расстояния левая полоса перейдёт во встречную.

Стоит отметить, что некоторые водитель часто могут ответить на вопрос, что такое одностороннее движение так, мол, ехать нужно просто прямо. Однако этот ответ будет неверным и сможет привести к чрезвычайной ситуации на дороге.

На знаке изображается вертикальная стрела белого цвета на синем фоне. Но трактовка, которая прописана выше всё равно неверная. Ведь ПДД разрешают, чтобы водитель под эту разметку осуществлял различные манёвры, например, передвижение прямо или поворот направо и т.д. Запрещается лишь выполнять разворот и это нужно запомнить.

Что регулирует такое движение?

Одностороннее движение регулирует дорожный знак 5.5 до места, где установлен указатель с концом такой дороги. Выглядит этот знак в виде квадрата с синим фоном, но стрелка перечёркнута красной полоской. Водитель, который увидит знак с концом одностороннего движения, должен освобождать левую полосу или иначе можно привести других участников дороги к ДТП.

Также если автомобилист увидел «кирпич», то значит здесь тоже передвижение в одном направлении. Этот знак гласит водителю о том, что въезд запрещается. Как правило, указатель устанавливают со стороны выезда ТС с улиц или проезжих частей. Запомнить эти знаки достаточно просто и тогда водитель будет ездить спокойно.

Правила, по которым устанавливается знак

Каждый водитель должен знать правила, по которым устанавливают все знаки. Размещаются они при соответствии с ПДД.

Основные моменты установки данного знака:

5.5 – устанавливают в начале улицы, где одностороннее движение. При этом указатель не требуется в случае с тем, когда дорога, где машины движутся в одну сторону, отделена бульваром или встречными полосами;

5.5 – требуется в начале улицы с односторонним движением на автодороге с раздельным трассированием (лишь в некоторых условиях);

5.5 – при въезде на проезжие части с началом одностороннего движения.

Стоит отметить, что не нужно ставить повторные знаки, предупреждающие об одностороннем движении, которые числятся в ПДД под 5.5. Ведь не нужно на всём пути ставить эти знаки, где уже итак понятно, какое движение. Исключениями могут лишь стать перекрёстки, где сложная планировка.

При одностороннем движении необходимо, чтобы ТС передвигались по дороге в том направлении, которое указано в знаке. В зоне этих знаком водитель не сможет делать задний ход и это нужно запомнить, чтобы соблюсти правило. А соблюдая простые правила, водитель транспортного средства не получит штраф и убережёт себя от ДТП.