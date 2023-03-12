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В РФ перечислили ТОП-5 дешевых пикапов на рынке РФ в марте 2023 года

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Автоэксперты составляли учитывая автомобили, которые имеются в наличии или можно заказать у дилеров.

То есть в списке есть как официально представленные модели, так и пикапы, которые ввозят в страну по программе параллельного импорта. ТОП-5 дешевых пикапов на рынке РФ в марте 2023 года подготовил портал Carsweek.

Ожидаемо первым в списке находится УАЗ «Пикап» стоимостью 1,55 млн рублей. Следом находится китайский пикап JAC T6, а на третьем месте с ценником 2,8 млн рублей расположился Great Wall Wingle 7.

Еще одна модель Great Wall, а именно Poer находится на четвертой позиции, но стоимость этого пикапа стартует уже от 3,5 млн рублей. На пятом месте оказался Honda Ridgeline.

Он поставляется из Южной Кореи и его цены стартуют от 4,4 миллиона рублей.

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