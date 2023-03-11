Продажи рамных внедорожников TANK 300 в России могут стартовать 14 марта 2023 года

Tank уже официально анонсировала внедорожники Tank 300 и Tank 500, последний на российском рынке уже можно купить, но его пока из Китая поставляют частные лица.

В дилерских центрах появился Tank 300, который заметили в Москве и Воронеже. Официальный старт продаж брутальной модели запланирован на 14 марта, в этот день состоится онлайн презентация внедорожника.

Как удалось узнать порталу «Китайские автомобили», представители марки уже принимают предварительные заказы на Tank 300, но выдача машин начнется только после официальной презентации.

Tank 300 в базовой версии Adventure оценивается в 3,7 млн рублей, топовая комплектация Premium стоит 4,05 млн рублей. Силовой агрегат предлагают только один и это 2,0-литровый мотор мощностью 220 л.с. Он работает с 8-супенчатым «автоматом» и системой полного привода Part-Time с понижающей передачей.