Автоэксперт Максим Кадаков порекомендовал мыть кузов автомашины после реагентов в начале весны

С приходом весны и сухой погоды автомобиль следует привести в порядок и избавится от зимних реагентов и соли.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков изданию «RT» рассказал, что нужно сделать автовладельцу с приходом весны.

По его словам, кузов автомобиля нужно тщательно вымыть от зимних реагентов, которые обильно наносят на дороги в зимний период.

Особое внимание нужно уделить днищу авто, чтобы весной там не образовывались очаги коррозии. Также нужно осмотреть кузов, если на нем образовались сколы и ржавчина, то лучше их сразу устранить. Салон тоже стоит тщательно вычистить, и по возможности заменить щётки стеклоочистителя.

Не стоит забывать и про масло, самым подходящим моментом для его замены всегда считался апрель-май. С приходом весны не лишним будет проверить тормозную жидкость и углы установки колёс.