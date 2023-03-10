Новый дизельный двигатель GAZ G21 для «ГАЗелей» оказался китайским агрегатом Foton

Изданию «Авторевю» удалось узнать некоторые подробности про новый дизельный ДВС GAZ G21, который со временем заменит Cummins 2.8 на «Газелях».

Новый силовой агрегат с прошлого года выпускается в Нижнем Новгороде. ДВС доступен в двух вариантах — G21A и G21C, где первый получил 150 л.с. и 330 Нм крутящего момента, второй имеет такую же отдачу, но крутящий момент увеличен до 420 Нм.

Объем GAZ G21 составляет 2,5-литра. Отмечается, что межсервисный интервал составляет 20 тыс. км, а ресурс при должном обслуживании достигает 700 тыс. км.

Оказалось, что GAZ G21 это адаптированный турбодизель Foton Aucan, в котором есть чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка блока, а также заявлен низкий уровень шума — 69 децибел.

GAZ G21 пока сертифицирован по экостандарту «Евро-2», но агрегат при необходимости может соответствовать и «Евро-5».