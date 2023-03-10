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Новый дизельный двигатель GAZ G21 для «ГАЗелей» оказался китайским агрегатом Foton

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Изданию «Авторевю» удалось узнать некоторые подробности про новый дизельный ДВС GAZ G21, который со временем заменит Cummins 2.8 на «Газелях».
Новый силовой агрегат с прошлого года выпускается в Нижнем Новгороде. ДВС доступен в двух вариантах — G21A и G21C, где первый получил 150 л.с. и 330 Нм крутящего момента, второй имеет такую же отдачу, но крутящий момент увеличен до 420 Нм.

Объем GAZ G21 составляет 2,5-литра. Отмечается, что межсервисный интервал составляет 20 тыс. км, а ресурс при должном обслуживании достигает 700 тыс. км.

Оказалось, что GAZ G21 это адаптированный турбодизель Foton Aucan, в котором есть чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка блока, а также заявлен низкий уровень шума — 69 децибел.

GAZ G21 пока сертифицирован по экостандарту «Евро-2», но агрегат при необходимости может соответствовать и «Евро-5».

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