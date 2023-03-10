АВТОВАЗ анонсировал дебют LADA Vesta и LADA Granta в исполнении Sport

Российский автогигант сообщил, что примет участие в 5-м юбилейном Международном фестивале скорости «Байкальская миля 2023».

В рамках этого мероприятия будут представлены протипы двух моделей в версии Sport.

Главной новинкой от LADA на фестивале «Байкальская миля 2023» станет прототип Vesta Sport нового поколения. Впервые спортивная модификация LADA Vesta будет представлена в кузове «универсал».

За рулем прототипа будет находиться пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин – он предпримет попытку установить рекорд скорости «Байкальской мили».

Второй прототип – новая версия LADA Granta Sport, которая впервые получила кузов лифтбек. Автомобиль отличается спортивными элементами дизайна. Под капотом — более мощный мотор со спортивными калибровками. Более жесткая и короткоходная подвеска позволила улучшить управляемость.

В настоящее время ведутся испытания перспективной модели. На старт соревнований «Байкальской мили 2023» новинку выведут популярные российские автомобильные журналисты и блогеры.