Главная » Новости

АВТОВАЗ анонсировал дебют LADA Vesta и LADA Granta в исполнении Sport

Просмотров 21 Опубликовано Обновлено

Российский автогигант сообщил, что примет участие в 5-м юбилейном Международном фестивале скорости «Байкальская миля 2023».

В рамках этого мероприятия будут представлены протипы двух моделей в версии Sport.

Главной новинкой от LADA на фестивале «Байкальская миля 2023» станет прототип Vesta Sport нового поколения. Впервые спортивная модификация LADA Vesta будет представлена в кузове «универсал».

За рулем прототипа будет находиться пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин – он предпримет попытку установить рекорд скорости «Байкальской мили».

Второй прототип – новая версия LADA Granta Sport, которая впервые получила кузов лифтбек. Автомобиль отличается спортивными элементами дизайна. Под капотом — более мощный мотор со спортивными калибровками. Более жесткая и короткоходная подвеска позволила улучшить управляемость.

В настоящее время ведутся испытания перспективной модели. На старт соревнований «Байкальской мили 2023» новинку выведут популярные российские автомобильные журналисты и блогеры.

АВТОВАЗ анонсировал дебют LADA Vesta и LADA Granta в исполнении Sport

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО