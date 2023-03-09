Geely объявила комплектации и цены на кроссовер Geely Tugella 2023 года для россиян

Geely расширила список оборудования в кроссовере Tugella и пересмотрела на эту модель цены.

В России на 30 тыс. руб. подорожали Geely Tugella в комплектациях Flagship и Flagship Sport, базовая версия модель осталась без изменений.

Цена на Tugella выросла после появления нового оборудования. В кроссовере появились: контроль полосы движения, контроль слепых зон, система помощи при выезде задним ходом, предупреждение об опасности при открывании дверей и предупреждение о наезде сзади.

Теперь Geely Tugella в комплектациях Flagship и Flagship Sport без учета скидок стоит 4,23 и 4,33 млн рублей. До конца марта действует специальное предложение от автопроизводителя позволяющее сэкономить до 300 тыс. рублей.