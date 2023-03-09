Главная » Новости

Geely объявила комплектации и цены на кроссовер Geely Tugella 2023 года для россиян

Просмотров 32 Опубликовано Обновлено

Geely расширила список оборудования в кроссовере Tugella и пересмотрела на эту модель цены.
В России на 30 тыс. руб. подорожали Geely Tugella в комплектациях Flagship и Flagship Sport, базовая версия модель осталась без изменений.

Цена на Tugella выросла после появления нового оборудования. В кроссовере появились: контроль полосы движения, контроль слепых зон, система помощи при выезде задним ходом, предупреждение об опасности при открывании дверей и предупреждение о наезде сзади.

Теперь Geely Tugella в комплектациях Flagship и Flagship Sport без учета скидок стоит 4,23 и 4,33 млн рублей. До конца марта действует специальное предложение от автопроизводителя позволяющее сэкономить до 300 тыс. рублей.

Geely объявила комплектации и цены на кроссовер Geely Tugella 2023 года для россиян

geely Geely Tugella
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО