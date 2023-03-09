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АВТОВАЗ в апреле увеличит объём производства LADA Vesta NG до 4500 автомашин

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Российский автогигант начал серийное производство модели в Тольятти 3 марта.

Сейчас ежедневно с конвейера сходит около 20-30 автомобилей, но постепенно объёмы выпуска будут увеличивать.

Ранее сообщалось, что в марте будет выпущено около двух тысяч машин, а недавно инсайдеры узнали, что в апреле объёмы выпуска увеличат в несколько раз.

Как сообщили в группе Avtograd news, АВТОВАЗ в апреле увеличит объём производства LADA Vesta NG до 4500 автомашин.

Напомним, что модель выпускают в кузове седан, универсал и кросс-версия универсала.

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