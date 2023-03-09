Для каких целей используется перегрузочная техника и докшелтеры

Без особых установок, именуемых докшелтером, сегодня не обходится ни одно складское помещение. Речь идёт о специальной системе уплотнителей, при помощи которых можно эффективно герметизировать то пространство, что расположено между стеной склада и кузовом грузового транспортного средства. В момент, когда последнее стыкуется с проёмом, докшелтер изолирует зазор, образованный между машиной и помещением, а значит, сохраняет микроклимат в последнем и обеспечивает безопасность груза.

На многих складах сегодня можно встретить докшелтер: цена его достаточно приемлема и окупается очень быстро. Конструкционные особенности герметизатора подобного типа подразумевают наличие наклонного козырька, при помощи которого обеспечивается сток талой и дождевой воды. Для изготовления рамы применяют поливинилхлорид, дополнительно армированный синтетическими волокнами. Последние сохраняют свои характеристики независимо от атмосферных условий.

Для изготовления уплотнителей применяется мягкие материалы, которые не причиняют кузову транспортного средства никакого вреда.

К числу преимуществ герметизаторов можно отнести:

возможность обеспечить полноценную защиту складского помещения от ветра, загрязнений и пыли;

гарантию поддержки того микроклимата, что был создан в помещении искусственным образом, особенно температуры и влажности;

полную изоляцию пространства, образованного между транспортным средством и складом;

возможность выполнить разгрузку грузовика даже в том случае, когда он не может в полной мере приблизиться к складскому помещению в силу определённых обстоятельств.

На данный момент докшелтер или перегрузочный мост купить для определённых складских помещений следует обязательно. Особенно они актуальны для тех объектов, где необходимо сохранить конкретный температурный режим.

Принцип действия докшелтера

Когда грузовик или прицеп въезжают на территорию склада, докшелтер обеспечивает его герметизацию, плотно изолируя стыки при помощи мягких уплотнителей. Как только погрузочно-разгрузочные мероприятия завершаются, выполняется автоматическое закрытие проёма. Получается, что эксплуатация докшелтеров проходит без какого-либо вмешательства со стороны персонала. Их наличие позволяет эффективно охватывать грузовое транспортное средство, даже если кузов стоит неровно. Аналогичным образом работает шлюз-тамбур: цена его столь же привлекательна.

Кроме того, используются каучуковые отбойники, с их помощью можно предупредить случайные повреждения грузовика либо докшелтера, если заезд всё-таки будет выполнен неверно.