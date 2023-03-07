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Седаны Hyundai Elantra 2023 года можно купить в России от 1,94 млн рублей

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Российские автомобилисты могут купить в крупных городах автомобили Hyundai Elantra 2023 года выпуска.

На это обратили внимание журналисты «Газеты.Ru», которые обнаружили машины на сайтах дилеров. Седаны Hyundai Elantra 2023 года можно купить в России по цене от 1,94 млн до 2,7 млн рублей, что зависит от комплектации.

Автомобили предлагают дилеры в Москве, Казани, Оренбурге, Екатеринбурге и других городах. Некоторые дилеры привозят авто из Казахстана, но в любом случае все модели импортные.

В продаже доступны седаны с 1,6 или 2,0-литровыми моторами мощностью 128 и 150 л.с. Среди трансмиссий только 6-скоростной автомат и система привода на переднюю ось.

hyundai Hyundai Elantra
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