АВТОВАЗ с 1 марта 2023 года поднял цены на LADA в среднем на 2 процента

Автомобили российской марки с приходом весны стали стоить дороже.

Об удорожании ранее уже сообщалось, в том числе об изменении цен говорил и глава АвтоВАЗа. Так, с 1 марта Гранта в версии с кондиционером подорожала на 20 тыс. рублей.

Теперь стоимость седана стартует от 755 900 рублей. Новый прайс получил и трехдверный LADA Niva Legend, который обойдется на 21 тыс. рублей дороже.

Чуть меньше прибавил в цене LADA Niva Travel, стоимость которого составляет 1 014 900 рублей, что на 16 тыс. рублей больше.