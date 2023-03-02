Ремонт ТНВД, топливной аппаратуры в сервисной станции

В автотранспортном средстве дизельного вида за подачу топлива под давлением отвечает топливный насос. Оборудование состоит из корпуса, плунжера, регулятора и других компонентов. Для того, чтобы регулировать и осуществлять подачу топлива под давлением в двигатель внутреннего сгорания, используют форсунки. Это технические устройства, которые отличаются по конфигурации, техническим особенностям. Требуется https://voltag-diesel.ru/remont-tnvd ремонт ТНВД в Москве.

Причины, по которым топливная аппаратура повреждается

Форсунки, ТНВД выходят из строя в результате естественного износа, появления механического повреждения, использования некачественного топлива.

Как выполнить ремонт ТНВД, форсунок

Например, это могут быть стандартные насос-форсунки или пьезофорсунки, используемые в системе Коммон Рейл. Такое оборудование требует тщательного технического обслуживания и использования качественного горючего. В противном случае будет замечен повышенный износ. Какая основная неисправность топливного насоса — возникает вопрос. Из строя выходит плунжерная пара. Насос может начать «гнать» металлическую стружку, что приводит к полному выходу из строя узла. Форсунки перестают работать адекватно, выполняют перелив или недолив горючего. Симптом неисправности — появление белого дыма при пуске и работе автотранспортного средства. Форсунки требуют выполнения восстановительных действий, как и топливный насос. Оборудование считается технически сложным и требующим квалифицированного ремонта. Для решения задачи оптимально обратиться в сертифицированные сервисные ремонтные центры. Самостоятельно восстановить работоспособность ТНВД, форсунок и других узлов топливной аппаратуры не удастся. Восстановление деталей топливной аппаратуры выполняется в следующей последовательности:

проведение диагностики. Определяют вышедший из строя компонент. Для этого используют средства контроля, измерений. Подключают компьютерное диагностическое оборудование. Тестируют ТНВД, форсунки на стендах;

демонтаж. ТНВД, форсунки разбирают на составные компоненты для замены комплектующих. Требуется грамотно подобрать детали для обеспечения условий качественного восстановления;

обратная установка. Топливная аппаратура монтируется обратно, производится сгон воздуха и запуск автотранспортного средства.

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