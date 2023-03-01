Шины являются одной из самых важных частей автомобиля, которая постоянно подвергается износу и старению. Даже самые качественные модели со временем теряют свои характеристики, становятся менее гибкими и теряют сцепление с дорогой, что может привести к опасным ситуациям на дороге. Поэтому необходимо регулярно проверять состояние покрышек и заменять их при необходимости, чтобы обеспечить безопасность водителя и пассажиров.

Когда нужно менять шины

Причины и признаки, по которым можно понять, что покрышки нуждаются в замене, следующие:

Износ протектора. Согласно законодательству, минимальная глубина протектора должна быть не менее 1,6 мм. Однако, чтобы обеспечить хорошее сцепление с дорогой и безопасность на дороге, рекомендуется менять изделия, когда глубина протектора составляет 3 мм или менее.

Визуальные дефекты. Если на шинах есть разрывы, проколы, выступы, трещины или другие повреждения, они должны быть заменены.

Изменение климатических условий. Если вы ездите на зимних комплектах и наступило лето, или наоборот, то нужно заменить их на соответствующие сезону.

Изменение маршрута. Если вы собираетесь ездить на большие расстояния, или на различные типы дорог, может потребоваться замена покрышек на более подходящие для таких условий. На сайте Всеколёса есть модели для любой дороги.

Истечение срока службы. Некоторые производители рекомендуют менять изделия каждые 6 лет, даже если они не были эксплуатированы.

Общее правило заключается в том, чтобы проверять состояние шин регулярно и заменять их при необходимости, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

Чем опасно не менять покрышки

Не менять шины вовремя может быть опасно, так как их состояние сильно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Вот несколько потенциальных опасностей, связанных с несвоевременной заменой шин:

Увеличение риска аварии: старые и изношенные покрышки могут потерять сцепление с дорогой, что может привести к потере контроля над автомобилем и ДТП.

Увеличение тормозного пути: изношенные шины не могут обеспечить такое же качество торможения, что и новые изделия. Это увеличивает тормозной путь и может привести к аварии в случае, если водитель не учтет это при остановке.

Ухудшение управляемости: старые шины могут стать менее предсказуемыми в управлении, особенно на мокрой или скользкой дороге, что повышает риск аварии.

Повышенный риск прокола: изношенные покрышки становятся более уязвимыми к проколам, что может привести к повреждению шины или даже к потере ее воздуха в процессе движения.

Повышенный расход топлива: изношенные изделия могут приводить к увеличению расхода топлива, так как машина должна тратить больше энергии на преодоление трения между шинами и дорогой.

Поэтому важно всегда вовремя менять шины. Можно не заниматься этим самостоятельно. На СТО такая услуга стоит дешево.