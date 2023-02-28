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В РФ начались продажи кроссовер Subaru Ascent стоимостью 3,9 млн рублей

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На российском авторынке стал доступен для покупки кроссовер Subaru Ascent 2022 года выпуска.

На это обратили внимание журналисты «Российской газеты», которые обнаружили объявления от дилеров. Стоимость кроссовера с минимальным пробегом, выпущенного в 2022 году, составляет 3 950 000 рублей.

За эти деньги доступен автомобиль в комплектации Onyx Edition с расширенным списком оборудования, включая кожаный салон, раздельный климат-контроль, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.

В движение кроссовер приводится 2,4-литровым турбированным двигателем. Его мощность, работая в паре с вариатором и полноприводной системой составляет 264 л.с.

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