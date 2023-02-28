В РФ начались продажи кроссовер Subaru Ascent стоимостью 3,9 млн рублей

На российском авторынке стал доступен для покупки кроссовер Subaru Ascent 2022 года выпуска.

На это обратили внимание журналисты «Российской газеты», которые обнаружили объявления от дилеров. Стоимость кроссовера с минимальным пробегом, выпущенного в 2022 году, составляет 3 950 000 рублей.

За эти деньги доступен автомобиль в комплектации Onyx Edition с расширенным списком оборудования, включая кожаный салон, раздельный климат-контроль, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.

В движение кроссовер приводится 2,4-литровым турбированным двигателем. Его мощность, работая в паре с вариатором и полноприводной системой составляет 264 л.с.