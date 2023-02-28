Главная » Новости

Для водителей в РФ начнут действовать новые правила с 1 марта 2023 года

Просмотров 14 Опубликовано Обновлено

Российским автомобилистам стоит быть внимательнее, так как с 1 марта вводятся изменения в ПДД.

Так, в главным изменением становится передвижение на круговом участке. На круговом перекрестке приоритет отдается участникам движение, которые движутся по главной дороге, однако если пересекаются равнозначные улицы, то приоритетными становятся те водители, которые уже оказались на кругу.

Электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса, которые относятся к средствам индивидуальной мобильности, смогут передвигаться по тротуару, велодорожкам, но со скоростью не более 25 км/ч и пропуская пешеходов. К таким средствам будут относится устройства весом не более 35 килограммов.

Еще по правому краю проезжей части с 1 марта можно будет ездить водителям с 14 лет, при этом движение будет разрешено на участках, где допустимая скорость не превышает 60 км. Ну и наконец, в марте вводится запрет на парковку автомобиля в зоне островка безопасности.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, за исключением Москвы, Петербурга, а также городов федерального значения, где сумма штрафа составит 2,5 тыс. рублей.

 

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО