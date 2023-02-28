Для водителей в РФ начнут действовать новые правила с 1 марта 2023 года

Российским автомобилистам стоит быть внимательнее, так как с 1 марта вводятся изменения в ПДД.

Так, в главным изменением становится передвижение на круговом участке. На круговом перекрестке приоритет отдается участникам движение, которые движутся по главной дороге, однако если пересекаются равнозначные улицы, то приоритетными становятся те водители, которые уже оказались на кругу.

Электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса, которые относятся к средствам индивидуальной мобильности, смогут передвигаться по тротуару, велодорожкам, но со скоростью не более 25 км/ч и пропуская пешеходов. К таким средствам будут относится устройства весом не более 35 килограммов.

Еще по правому краю проезжей части с 1 марта можно будет ездить водителям с 14 лет, при этом движение будет разрешено на участках, где допустимая скорость не превышает 60 км. Ну и наконец, в марте вводится запрет на парковку автомобиля в зоне островка безопасности.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, за исключением Москвы, Петербурга, а также городов федерального значения, где сумма штрафа составит 2,5 тыс. рублей.