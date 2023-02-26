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Handelsblatt: Volkswagen препятствует параллельному импорту своих автомашин в Россию

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Volkswagen сейчас не поставляет свои автомобили в Россию, но благодаря параллельному импорту машины немецкой марки начали завозить из Китая.
Немецкое издание Handelsblatt утверждает, что Volkswagen пытается помешать этому, и даже был создан «черный список» китайских оптовых продавцов авто, которые работают с Россией.

Представитель Volkswagen в Пекине изданию Handelsblatt подтвердил существование такого списка, также он сказал, что этим компаниям запрещено покупать авто напрямую у китайских совместных предприятий.

Но тут же источник отметил, что сильно повлиять на экспорт Volkswagen не может, так как он сотрудничает с FAW и SAIC, а это концерны с государственным участием.

Volkswagen также не способен блокировать поставки автомобилей, которые уже полностью выкуплены дилерскими центрами, да и к тому же всю китайско-российскую границу немецкий концерн тоже не может проконтролировать, но новые методы ограничений могут привести к удорожанию поставляемых из Китая автомобилей Volkswagen, а также увеличить сроки ожидания.

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