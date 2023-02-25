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Автозавод UzAuto Motors запустил производство седанов Chevrolet Onix стоимостью 1 млн рублей

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В Узбекистане на заводе UzAuto Motors стартовало производство седана Chevrolet Onix, эту бюджетную модель еще выпускают в Бразилии, Мексике и Китае.
Chevrolet Onix на российский рынок поставляться официально не будет, возможно его привезут по программе параллельного импорта.

В Узбекистане Chevrolet Onix будет предлагаться по цене 149-215 млн сум, в пересчете на российскую валюту это 1-1,41 млн рублей.

Под капотом седана устанавливается литровый 90-сильный агрегат или 1,2-литровый мотор мощностью 132 л.с. Трансмиссия будет предлагаться пятиступенчатая механическая или шестидиапазонный «автомат».

Размеры седана 4474 х 1730 х 1471 мм, колесная база – 2600 мм. Уже в базовой комплектации «четырехдверки» есть кондиционер, две полушки безопасности, ABS и ESP.

В более дорогих версиях появится климат-контроль, круиз-контроль, подогрев всех сидений и люк в крыше.

Автозавод UzAuto Motors запустил производство седанов Chevrolet Onix стоимостью 1 млн рублей

chevrolet Chevrolet Onix
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