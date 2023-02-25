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Автосайт «За рулем» разъяснил, как отремонтировать автомашины ушедших из РФ Toyota и Renault

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Toyota и Renault официально сейчас не продаются на российском рынке, но при покупке автопроизводители давали официальную гарантию 3 года или 100 тыс. км пробега. Как теперь ремонтировать автомобили этих марок разбирали журналисты «За рулем».

В России осталось 114 дилерских центров японской марки, и все они продолжают работать и обслуживать клиентов. Поставки комплектующих в РФ осуществляются по программе «параллельного импорта» из Казахстана, ОАЭ, стран Европы и даже Японии.

Они конечно стоят дороже чем ранее, но самое главное, что они есть в наличии. Стоит отметить, что дилерские центры также привозят новые автомобили Toyota, причем они завозятся в основном из Китая, и на них также дают гарантию, но она действует непосредственно от самого продавца.

Аналогичная ситуация обстоит и с Renault. Официальным дистрибутором комплектующих французской марки является Lada Image.

Ей достались запчасти, которые были предназначены для предприятия Renault в Москве, также она ведет закупки комплектующих у Renault France, несмотря на все введенные санкции.

Издание «За рулем» отметило, что все большие склады данной компании заполнены, и проблем с ремонтом Renault не наблюдается.

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