Компания Geely представила седан и кроссовер под новым брендом Galaxy

Новый бренд китайского автопроизводителя через три года получит полный модельный ряд, в котором будут электрокары и заряжаемые гибриды.

Geely показала концептуальный седан Galaxy Light и предсерийный кроссовер Galaxy L7. Эти две модели стали первенцами молодого бренда, а в дальнейшем появится три электрические модели с индексами E и три заряжаемых гибрида с литерой L.

Все модели рассекретят за три года, флагманским будет кроссовер Galaxy L9, который обещают представить в 2025 году. Создать полноценный модельный ряд бренда Galaxy позволит использование уже известных платформ SPA, CMA, e-CMA, SEA, и как известно на их базе выпускаются автомобили Volvo.

Для Galaxy материнская компания Geely разработала новый логотип, который включает шесть ячеек, выполненных в виде прямоугольника. На презентации было сказано, что Galaxy дистанцироваться от Geely не станет, но не исключено, что со временем бренд станет полностью самостоятельным, как это часто практикуется в Китае.

Седан Galaxy Light пока только демонстрирует возможности бренда, а также указывает, какие решения в дальнейшем можно будет увидеть в автомобилях марки.

Первым в продажу поступит представленный кроссовер L7, после него в третьем квартале выйдет гибридный седан Geely Galaxy L6, а электромобиль Geely Galaxy E8 обещают представить ближе к концу года.

Кроссовер Galaxy L7 создан на платформе e-CMA, на которой же базируется и Atlas второго поколения. Размеры представленной модели: длина – 4700 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, размер колесной базы – 2785 мм.

Под капотом кроссовера находится 1,5-литровый бензиновый мотор семейства BHE15, который дополнили двумя электрическими моторами и трёхступенчатой трансмиссией DHT Pro.

Заявленный расход топлива 5,23 литра на 100 км пути при смешанном цикле, запас хода на полном баке до 1370 километров. Мощность силового агрегата раскрывать не стали.

Geely Galaxy L7 в интерьере во многом повторяет Atlas второго поколения, но в новинке для переднего пассажира добавили 16,2-дюймовый сенсорный экран. Также были изменены воздуховоды и дверные карты.

Панель приборов у Galaxy L7 будет только цифровая с 10,25-юймовый экраном, а центральная мультимедийная система получила 13,2-дюймовый экран, его ориентировали в портретном режиме.

Geely Galaxy L7 на китайском рынке будет стоит около 200 тыс. юаней, что в пересчете составляет 2,2 млн рублей. Для сравнения гибридная версия Atlas в Китае оценивается в 171 тыс. юаней.