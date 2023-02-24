Минпромторг предложил вернуть ABS в требования по выпуску автомашин в России с 1 ноября 2023 года

С ноября текущего года предлагают вернуть обязательную установку системы ABS на легковые автомобили.

Сейчас автопроизводители в РФ могут выпускать автомобили без системы ABS и подушек безопасности, но в Минпромторге уже подготовили план поэтапного возвращения систем безопасности.

Ведомство подготовило проект постановления, в котором предлагается с 1 июня 2023 года начать поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента.

С 1 июня 2023 года предлагается ввести запрет на ввоз транспортных средств с двигателем ниже второго экологического класса, а с 1 ноября 2023 года автомобили должны быть оснащены системой ABS.

В Минпромторге отметили, что постановление было согласовано с российскими производителями транспортных средств.