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Минпромторг предложил вернуть ABS в требования по выпуску автомашин в России с 1 ноября 2023 года

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С ноября текущего года предлагают вернуть обязательную установку системы ABS на легковые автомобили.

Сейчас автопроизводители в РФ могут выпускать автомобили без системы ABS и подушек безопасности, но в Минпромторге уже подготовили план поэтапного возвращения систем безопасности.

Ведомство подготовило проект постановления, в котором предлагается с 1 июня 2023 года начать поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента.

С 1 июня 2023 года предлагается ввести запрет на ввоз транспортных средств с двигателем ниже второго экологического класса, а с 1 ноября 2023 года автомобили должны быть оснащены системой ABS.

В Минпромторге отметили, что постановление было согласовано с российскими производителями транспортных средств.

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