Что делать при несогласии с выплатой от страховой компании?

Большинство споров между гражданами и страховыми компаниями связаны с полисами ОСАГО. В этом есть логика: договоры обязательны, а потому заключаются каждым автовладельцем. Впрочем, это не мешает страховщикам занижать выплаты и по другим программам – например, по защите дома, квартиры и другого имущества.

Чем сложнее оценить реальный ущерб, тем более проблематичным будет суд со страховой компанией. В связи с изменением порядка расчета стоимости запчастей и другими нововведениями помощь автоюриста может потребоваться даже при незначительных, на первый взгляд, последствиях для автомобиля. Можно пытаться защитить свои права и самостоятельно – рассказываем, что для этого придется сделать.

Как поступить при несогласии с выплатой от страховщика

Если мы говорим об ОСАГО, то нехватка суммы страховой выплаты для проведения ремонта ТС – уже повод для суда. Если компания провела расчет, приняла решение и оно вас не устроило, потребуется независимая экспертиза. Ее результаты станут подтверждением обоснованности ваших претензий. Помните, что бремя доказывания в данной ситуации ложится на вас. Поэтому проведение независимой экспертизы – обязательный этап. Если в дальнейшем суд примет решение в вашу пользу, то расходы на процедуру можно будет взыскать со страховщика.

Что важно учесть на этом этапе:

страховую компанию необходимо уведомить о проведении независимой экспертизы;

проходить ее стоит в компании со штатным экспертом техником, чтобы в дальнейшем страховщик не мог признать результаты процедуры недействительными;

при подаче заявления не независимую экспертизу необходимо указать страховщика, а также перечень спорных ситуаций.

Результаты необходимо направить страховой компании. К ним стоит приложить и другие документы, которые свидетельствуют о необходимости доплаты. По результатам страховщик либо увеличит сумму страховой выплаты, либо вынесет отказ в удовлетворении требований. В последнем случае придется выходить в суд с требованиями о возмещении убытков. К исковому заявлению потребуется приложить все документы, относящиеся к разбирательству. Помните, что вы должны будете доказать факт убытков.

В каких случаях взыскать деньги со страховой компании не удастся

Если в суде вы не сможете доказать факт причиненных убытков, то взыскать дополнительную сумму не удастся. Споры, связанные с оценкой ущерба – распространенные и сложные. Не исключено, что придется подавать апелляционную жалобу в суд высшей инстанции.

Не забывайте и о лимитах выплат по страховке – ОСАГО покрывает ущерб на сумму не более 400 тыс. руб., повлиять на лимит также может составление европротокола. Но если вам выплатили 400 тыс. руб., а ремонт обошелся в 1 млн руб., то вы можете взыскать ущерб с виновника аварии. В этом случае целесообразно привлечь к делу юриста, так как спор может быть урегулирован в досудебном порядке, особенно при грамотном предъявлении претензий и профессиональном ведении переговоров.