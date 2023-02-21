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Кроссовер Chevrolet Captiva стал доступен на российском рынке по цене от 1,9 млн рублей

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Chevrolet Captiva второго поколения добрался до российского рынка, эта модель официально не представлена в нашей стране ее поставляют по программе параллельного импорта.

Chevrolet Captiva продавец предлагает по цене от 1,92 млн рублей до 2,4 млн рублей в зависимости от опций.

Мотор для кроссовера доступен только один, и это 1,5-литровый 147-сильный агрегат с крутящим моментом 250 Нм.

Chevrolet Captiva в дилерских центрах доступен с комплектации Premier. У нее есть электроусилитель руля, запуск двигателя с кнопки, регулировка водительского кресла и пассажирского, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и мультимедийная система.

Стоит отметить, что второе поколение кроссовера Chevrolet Captiva представляет собой китайский Baojun 530. Выпускают модель на мощностях предприятия SAIC-GM-Wuling в Китае.

chevrolet Chevrolet Captiva
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