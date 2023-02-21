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Росстандарт начал аннулировать документы на ввезенные по параллельному импорту автомашины

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Автовладельцам, у которых аннулировали выданный ПТС, рекомендуют обратится в аккредитованную испытательную лабораторию для оформления нового документа.

В России Росстандарт начал аннулировать свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств, на ввезенные по параллельному импорту автомобили.

В первую очередь отзываются лицензии на автомобили поступившие по параллельному импорту через Казахстан или Кыргызстан.

Отмечается, что эти авто не соответствуют экологическим стандартам «Евро-4» и «Евро-5, а значит не могут быть легализованы на территории РФ.

Владельцам автомобилей, у которых аннулировали свидетельство и лишили ее ПТС в Росстандарте рекомендуют обратиться в любую аккредитованную испытательную лабораторию для оформления нового документа.

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