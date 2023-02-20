В Hyundai опубликовали первое изображение седана Hyundai Solaris нового поколения

Hyundai показала внешность нового поколения Solaris, модель пока продемонстрировали на рендере, показ популярного седана состоится через месяц.

В Индии 21 марта состоится презентация Hyundai Solaris, но эта модель на индийском рынке продается под названием Verna.

Со сменой поколения внешность Verna будет очень сильно изменена, она станет похожа на старшие модели компании. У нее появится светодиодная полоса во всю ширину, в боковой части сделают глубокие выштамповки, а радиаторная решетка будет очень широкая.

Hyundai Verna на индийском рынке будет предлагаться с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 160 л.с. и 1,5-литровым атмосферным агрегатом со 115-сильной отдачей.

Для турбированного ДВС будет доступна механическая или роботизированная коробка, для атмосферного двигателя предложат механическую коробку передач или вариатор.