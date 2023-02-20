Как происходит налив и слив нефтепродуктов в автоцистерны

Загрузка продуктов переработки нефти в автомобильные цистерны выполняется через специальные авто эстакады, стояки и автоматизированные системы. Обусловлено это тем, что подобные вещества требуют повышенных мер безопасности, поскольку они характеризуются высокой воспламеняемостью, взрывоопасностью и испаряемостью.

Налив нефтепродуктов в цистерну с помощью специальной установки

Спецоборудование для разлива нефтепродуктов в автоцистерны дополнительно снабжают устройствами, которые обеспечивают герметизацию процесса и предотвращают перелив. Помимо этого, используются особые счетные, дозирующие и автоматические системы, а также пульт дистанционного управления и насосное оборудование.

Учет горючего и меры безопасности

Современная технология учета продуктов нефтепереработки, которые загружаются в автоцистерну, предусматривает учет по объему и массе. В первом случае предполагается использование интегрированного счетчика, фиксирующего объемы отгружаемого горючего с отражением численных параметров на специальном табло. Что до учета по массе, то эта процедура производится на эстакадных весах, при помощи которых вычисляется разница между пустой и загруженной автоцистерной.

Помимо того, учет нефтепродуктов выполняют при помощи визуального контроля. Этот метод подразумевает визуальное определение максимального количества вещества, наливаемого в емкость по специальной метке, являющейся верхней планкой автоцистерны. Данная методика характеризуется несколькими серьезными недостатками в сфере безопасности. По этой причине визуальный учет сегодня применяется редко. Чаще всего это происходит на некоммерческих нефтебазах с небольшим бюджетом, где нет существенного оборота транспорта.

Чтобы предотвратить накопление статического электричества в цистерне, используется специальное оборудование, которое призвано обеспечивать низкую производительность подачи топлива на финальной и начальной стадии загрузки. Также рукава для налива должны иметь заземление и стальные наконечники, которые не вызывают образование искр при ударах. Раструбы подающих магистралей размещают на самом дне емкости, что позволяет исключить разбрызгивание нефтепродуктов в процессе наполнения цистерны. Помимо того, используемая стационарная эстакада всегда оснащается уловителем капель и дренажом для предотвращения попадания продуктов нефтепереработки в окружающую среду, что может привести к загрязнению природы и экологической катастрофе.

Масса отгружаемых нефтепродуктов определяется взвешиванием спецтранспорта.

Меры, применяемые для обеспечения безопасности при наливе горючей жидкости:

автоцистерны заземляются металлическими цепями 1-2-метровой длины;

применяется соответствующий пожарный инвентарь полной комплектации;

используются весы, грузоподъёмность которых достаточна для работы с цистернами разных типов;

тщательно проверяется целостность уплотнителей люков;

обеспечивается полное соответствие счетного оборудования и фильтров вязкости нефтепродукта;

проверяется исправность и работоспособность искрогасителя и УЗА;

оборудуется место для размещения резервуара с песком, лопаты и пары огнетушителей;

обеспечивается правильное хранение опасных веществ, согласно актуальным требованиям ПБ.

Процесс налива автоцистерны

Наливают нефтепродукты в автомобильные цистерны различными способами. Это может происходить по герметичной технологии, а также методом закрытой или же открытой струи. Герметичный метод реализуется при помощи телескопической трубы, которая надежно фиксируется на корпусе цистерны. В этом случае используется специальная автоматизированная система налива, в которой предусмотрен отвод образующихся паров, что позволяет минимизировать риски возгорания горючих материалов.

Схема герметичного способа налива нефтепродуктов в автоцистерну

Алгоритм заполнения резервуара следующий.

Диспетчер проверяет всю документацию, дающую право на погрузку нефтепродуктов. Водителю выдаются ключи и выделяется пост погрузки. Осуществляется заземление автоцистерны, в горловину которой погружается рукав. Специальный ключ вставляется в разъем дозатора и запускается двигатель. Открываются клапаны и начинается заполнение емкости. При достижении заданного уровня налив прекращается. Убирается рукав и закрывается люк. Ключ возвращается диспетчеру, после чего водитель получает документы.

Необходимо отметить тот факт, что все вышеупомянутые процедуры выполняются при выключенном силовом агрегате транспортного средства. Двигатель может работать только в случаях, когда температура окружающего воздуха ниже нуля градусов по Цельсию.

Иногда при раздаче нефтепродуктов используются системы нижнего налива, которые предполагают загрузку через сливной узел. Данный способ используется редко, поскольку имеются существенные сложности контроля. Достоинством же этой методики специалисты называют большую безопасность в плане вероятного образования искр, которое может иметь место при подключении/отключении автоцистерны к станции.

Слив топлива из автоцистерны

Сливают продукты нефтепереработки из автоцистерн разными методами.

При нижнем сливе специальное сливное оборудование размещается под емкостью, после чего происходит слив жидкости самотеком. Горючее через сливные лотки попадает в приемный резервуар, который позиционируется ниже уровня земли. Сливать топливо можно и непосредственно в данный резервуар, что позволяет сократить потери нефтепродуктов, характеризующихся высокой испаряемостью.

Закрытая система слива горючего позволяет избежать любого загрязнения груза. Она предполагает перекачку нефтепродуктов через герметичный рукав, сопряженный с автоцистерной.

Слив нефтепродуктов из автоцистерн закрытым способом

Верхний слив топлива также производится самотёком. В таком случае начальное ускорение жидкости в рукаве обеспечивает вакуумный насос. Еще одним вариантом является принудительная откачка, для чего необходимо специальное насосное оборудование.

Прежде, чем начать сливать нефтепродукты из автоцистерны, водителю требуется проверить:

работоспособность и исправность дыхательной системы резервуара;

соответствие типа сливаемых и слитых нефтепродуктов;

исправность цистерны;

наличие паспорта качества груза и средств тушения пожара;

корректность оформления документации;

температуру и уровень топлива в резервуаре;

высоту налива топлива и его плотность.

Все результаты замеров требуется фиксировать в сменном отчете и товарно-транспортной накладной. В последней также указывается время заполнения автоцистерны. Помимо того, нефтепродукты из емкости сливаются полностью, что должен подтвердить оператор, выполнив осмотр автоцистерны после завершения операции.

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