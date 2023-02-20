Поставки российского электрогрузовика EVM Pro начнут во втором квартале 2023 года

Грузовик на электрической тяге EVM Pro стал доступен для заказа, разработчики обещают на первую партию зафиксировать цену 4,5 миллиона рублей.

В основе EVM Pro лежит УАЗ «Профи». Грузовик на электрической тяге разработали специалисты московской компании «Электромобили Мануфакчуринг рус».

Прием заказов на EVM Pro осуществляется через автосалоны «Торгмаш» или на сайте «Электромобили Мануфакчуринг рус».

Модель предлагается в модификациях промтоварный фургон, еврофургон и изотермический фургон. Масса EVM Pro составляет 3,5 тонны, а это позволяет его использовать в пределах МКАД.

Пока электрокар не поступил на производственную линию, его начнут выпускать в конце марта, первая партия составит 250 машин.

Стоит отметить, что электрогрузовик получил отечественную силовую установку, электронику и бортовой компьютер.

Также российские специалисты разработали конструкцию тяговой батареи, а вот ячейки аккумулятора приходится приобретать в Китае.