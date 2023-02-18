Для китайских автопроизводителей сейчас есть прекрасная возможность заявить о себе на российском рынке.

Впрочем, компании не упускают возможностей и нацелены на выход в России. Одной из таких компаний является Chery и ее молодежный бренд Jetour.

Китайский молодежный автобренд Jetour от Chery может появиться на авторынке РФ, на что указывает появление фирмы «Джетур Моторс Рус» в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В документах говорится о том, что уставной капитал компании превышает 800 млн рублей, а юрлицо принадлежит компании Wuhu Ruiqing Enterprise Management, расположенной в китайской провинции Аньхой. Именно там располагается штаб-квартира Chery.