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ABS может стать обязательной для произведенных в РФ автомашин с 1 ноября 2023 года

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Сейчас автопроизводителям разрешено выпускать автомобили без систем ABS и ESP, Эра Глонасс и использовать двигатели самого низкого класса.

При этом скоро стандарты снова повысят. Как выяснила «Газета.Ru», уже с 1 ноябре этого года обязательной снова может стать система ABS, а также планируется запретить установку двигателей ниже класса «Евро-2».

При этом в целом упрощенные требования к безопасности производимых машин в России хотят продлить до февраля 2024 года, но с изменениями, указанными выше.

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