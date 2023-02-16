Преобразить внешний вид японского внедорожника 2010 года в модель 2022+ года удастся при обращении в компанию. Это позволит минимизировать финансовые потери, придать автомобилю за короткий срок агрессивный и спортивный внешний вид, улучшив освещение и стиль.

Toyota LC200 2010 Рестайлинг LC300 2022+ — актуальность

Японские внедорожники — проходимый автомобильный транспорт с комфортными условиями передвижений, который оснащен полным приводом. Тойота серии LC – Ланд Крузер позиционируется как внедорожник, который обладает мягким ходом подвески, проходимостью, оснащен дизельным или бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Технологии не «стоят на месте» и со временем появляется навигация, усовершенствуется внешний вид. Например, популярна услуга преображения внешнего вида — стайлинга. Модель 2010 года можно преобразить в автотранспортное средство 2022+. Это позволит сэкономить денежную сумму. Ведь не потребуется продавать автомобиль, а достаточно только обратиться в тюнинг-ателье, где специалисты за короткий срок, используя оригинальные комплектующие, выполнят модернизацию внешнего вида японского внедорожника. Рестайлинг позволяет обрести более спортивный, красивый внешний вид автомобиля из Японии серии Лэнд Крузер. Цена модернизации выйдет дешевле, чем покупка нового автомобиля. Подробная информация о модернизации, комплекте рестайлинга указана на сайте https://tuning-obves.ru/.

Что входит в комплект тюнинга обвеса автомобиля

Для модернизации японского внедорожника Toyota LC200 2010 в рестайлинг от 2022+ года потребуется купить новые накладки на бамперы, расширители арок, новые диски. В дополнение нужно будет обратить внимание на:

обновленную светодиодную оптику, способствующую улучшению освещения при любых погодных условиях;

установку новых задних светодиодных огней, накладки на задний бампер;

монтаж новой радиаторной решетки и других комплеткующих.

Работы по выполнению рестайлинга должны быть выполнены мастерами с опытом. Обратитесь в компанию для заказа услуги.