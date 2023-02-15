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Летом 2023 года в России могут начаться продажи иранских автомашин марки Saipa

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Через три месяца на российском рынке появится модели иранского автопроизводителя Saipa.

Как пишет портал Av.by со ссылкой на официального дистрибутора Saipa в РФ и Белоруссии, на рынки привезут модели Saipa Quik, Saina и Shahin, они станут доступны летом 2023 года. Сейчас модели проходят сертификацию.

Saipa Quik получил размеры: длина — 4005 мм, ширина — 1678 мм, высота — 1492 мм. В хэтчбеке устанавливается 1,5-литровый бензиновый ДВС мощностью 87 л.с.

Saipa Saina также оснащен атмосферным агрегатом, и эта модель является аналогом седана Lada Granta. Saipa Shahin уже получил 1,5-литровый 110-сильный двигатель и механическую коробку передач. Построен Shahin на базе Toyota Yaris второго поколения.

Летом 2023 года в России могут начаться продажи иранских автомашин марки Saipa Летом 2023 года в России могут начаться продажи иранских автомашин марки Saipa

 

Saipa
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