Российские продажи седанов Kaiyi E5 калининградской сборки начнутся в марте 2023 года

В конце прошлого месяца стало известно, что на «Автоторе» начали выпускать молодежный седан Kaiyi E5. Теперь стало известно, когда модель поступит в продажу, но цены на нее пока не озвучили.

Китайский седан Kaiyi E5 станет доступен для покупки в марте, на старте продаж будет предлагаться только базовая версия, и по некоторым данным ее цена составит около 1 млн рублей, но это с учетом все предложений и скидок.

В дальнейшем седан поступит и в других комплектациях, но с тем же 1,5-литровым мотором мощностью 156 л.с., такой силовой агрегат также устанавливают в Chery и Exeed.

В базовой версии будет доступна только механическая коробка передач, в средней и топовой усыновят вариатор. Kaiyi E5 будет доступен с подогревом передних сидений и гарантией два года или 100 тыс. км пробега.

В планах «Автотора» в дальнейшем освоить производство кроссоверов X3, X3 Pro и X7 Kunlun, они уже добавлены на российском сайте марки.