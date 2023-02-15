Альтернативы скважине на воду

Некоторые инвесторы, даже имея дома воду для гигиены и потребления из водопроводной сети, строят на участке неглубокий колодец, предназначенный только для полива растений в саду и для мытья автомобиля. Благодаря этому можно снизить плату не только за воду, но и за канализацию.

Вырытый колодец

Колодцы копают при уровне грунтовых вод до 7 м, поэтому воду берут из первого водоносного горизонта, расположенного непосредственно под слоем почвы, не прикрытого сверху непроницаемым слоем. Именно поэтому вода здесь может быть загрязнена пестицидами, стекающими с полей, или загрязнениями из прохудившихся септиков. Для забора воды чаще всего используют самовсасывающие насосы, установленные в доме. При заборе воды гидрофорным насосом последний ярус вырытого колодца должен выступать над уровнем земли не менее чем на 0,2 м и закрываться плотной крышкой. Если насоса нет, его высота над землей должна быть не менее 0,9 м. Дно, по которому обычно поступает вода в колодец, должно быть засыпано слоем гравия. Внизу также можно встроить круг с перфорацией, благодаря которой вода также сможет затекать с боков, что повысит ее эффективность. Материалы корпуса должны быть непроницаемыми и не должны отрицательно влиять на качество воды. Стыки колец должны быть тщательно загерметизированы: изнутри по всей высоте камеры и снаружи на глубину не менее 1,5 м ниже уровня земли.

Абиссинский колодец

Колодцы этого типа иначе называют трамбованными или узкотрубными. Применяются для забора воды из неглубоких водоносных горизонтов (до 8,0 м), а их диаметр не более 50 мм. Вопреки распространенному мнению, они имеют высокий КПД — несколько кубометров в сутки.

Как проверить, выгодно ли копать глубокий колодец?

Затраты на строительство включают в себя стоимость установки колодца и труб (около 2000 рублей за метр), стоимость покупки насоса для глубокого колодца (цены начинаются от 5000 рублей). В некоторых случаях также потребуется резервуар для воды. Глубокий колодец или водопроводная сеть требуют индивидуального расчета. В конце концов, инвестиции в насос не имеют смысла, если экономия на счетах за воду не окупится максимум через несколько лет. Инвестиции в бурение глубоких скважин на воду оправданы, когда большое количество воды используется для полива газонов и садовых растений с помощью разбрызгивателей и других устройств или для наполнения плавательных бассейнов. Это также выгодное вложение, если подключение к водопроводу стоит дорого. Стоимость разработки проекта соединения составляет около 15 000 рублей. Если проект более сложный или расстояние между распределительной сетью и домом составляет несколько десятков метров, цена может превысить 40 000 рублей.