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В ЕС поддержали запрет на продажу новых автомашин с ДВС после 2035 года

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Ранее в ЕС уже предварительно утверждали правила продажи автомобилей на рынке с 2025 года.

В Евросоюзе запретят использование и продажу автомашин с ДВС в 2035 году, что предварительно утвердили представители Совета стран ЕС и Европарламента.

Все новые автомобили начиная с 2035 года, которые будут продаваться на рынке, не должны производить выбросов CO2. Согласно плану, выбросы углекислого газа должны быть снижены на 55% в 2030 году в сравнении с 2021 годом.

Сегодня выяснилось, что депутаты Европарламента поддержали инициативу Евросовета. Так, за проголосовали 340 депутатов, против – 279 депутатов и 21 депутат воздержался.

Теперь документ должен получить формальное одобрение, после чего его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

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