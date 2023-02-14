«Авито Авто» перечислил самые популярные цвета авто с пробегом в России в 2022 году

В прошлом году в целом тренд не поменялся и среди подержанных машин самыми востребованными остаются белый и черный.

В «Авито Авто» рассказали, какие варианты окраса автомобилей являются самими востребованными на вторичном рынке по итогам прошлого года.

Так, аналитики сообщили, что 21,8% от проданных машин пришлось на модели белого цвета, еще 19.4% авто были черного цвета. На серый автомобили пришлось 14,8%.

Также в пятерке популярных оказались серебряный и синий. Как отмечают специалисты, при выборе машины цвет кузова не является ключевым фактором, тем не менее его учитывают.