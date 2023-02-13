Китайский бренд Tank анонсировал старт продаж своих рамных внедорожников в России

Рамные модели внедорожников на российском рынке появятся до конца года.

Китайский автопроизводитель под маркой Tank до конца 2023 года начнут продажи сразу двух рамных внедорожников под индексами 300 и 500.

Как удалось узнать корреспонденту Autonews.ru от представителя компании Tank, Россия станет второй страной в мире после Саудовской Аравии, где начнутся продажи внедорожников.

Это произойдет уже в этом году, первые дилерские центры откроют в столичном регионе, Северной столице, Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Напомним, Tank 300 и 500 созданы на собственной модульной платформе Great Wall Motor. У младшей модели будет устанавливаться 2,0-литровый 220-сильный бензиновый мотор с 8-ступенчатым «автоматом».

Привод у внедорожника будет полный. Сейчас в РФ можно купить Tank 300 по цене 5,7 млн рублей, но пока модель поставляется по программе параллельного импорта.

Tank 500 уже оснащен 3,0-литровым V6 мощностью 334 л.с. Силовой агрегат работает с 9-супенчатым «автоматом» Также у рамного внедорожника есть блокировка дифференциалов.