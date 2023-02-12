Водителям в РФ порекомендовали никогда не нажимать на тормоз при заносе автомашины

Ни в коем случае не стоит при заносе нажимать на тормоз, это важно запомнить и довести до рефлекса.

Дело в том, что экстренное торможение не поможет выйти из заноса. Таким образом вы только лишите себя контроля над машиной. Разумеется, привыкнуть к этому непросто, постарайтесь не поддаваться панике и стандартному желанию надавить на педаль тормоза.

Универсального рецепта для выхода из заноса не существует. Как раз в этой ситуации имеет большое значение, какой у вас автомобиль.

Так для автомобилей с передним приводом спасительной является педаль газа. Каким бы абсурдным вам ни показалось это утверждение, но, попав в занос, давите на газ.

Лучше всего сразу перейти на нижнюю передачу и потом надавить на педаль, чтобы восстановить сцепление колес с покрытием. При этом руль обязательно нужно поворачивать в сторону заноса. Только так вы сможете выправить свой автомобиль на дороге. Если вы начнете поворачивать руль в противоположную сторону, то машину закрутит, а ситуация только ухудшится.

Если заднеприводный автомобиль занесло на дороге, то вам нужно сбросить газ. Но не путем торможения, а именно отсутствием давления на педаль газа.

Руль также поворачиваем только в сторону заноса, а не от него. Если вы попали в занос при спуске и понимаете, что заднюю часть авто заносит, то переключитесь на повышенную передачу и немного добавьте газу. Таким образом вы сможете выровнять автомобиль.

Главная задача водителя, попавшего в занос, — восстановить сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием. Только так вы сможете выбраться из заноса.