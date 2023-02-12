Китайская компания Chery стала лидирующей маркой на российском рынке по продажам автомобилей среди иномарок.

Об это свидетельствуют данные аналитиков Автостат, которые сообщили, что в Chery в январе 2023 года стала лидером по продажам среди иномарок в РФ с результатом 5 518 проданных авто.

Этот показатель в сравнении с прошлым годом оказался в два раза больше. Россияне чаще покупали кроссоверы Tiggo 7 PRO. Эта модель и стала самой востребованной среди автомобилей бренда.

Ее продажи составили 2 283 ед., а это в 2,4 раза выше показателей января 2022 года. Второй результат у Chery Tiggo 8 PRO (965 шт.), а третье место у Chery Tiggo 4 (664 ед.), но у последнего объемы продаж просели на 26%.