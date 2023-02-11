Иркутская область стала лидером среди регионов России по числу массовых ДТП в 2022 году

Аналитики страховой компании «Росгосстрах» изучали статистику обращений клиентов по ОСАГО.

В результате им удалось выяснить, в каких регионах чаще всего происходят массовые аварии. Лидером в списке оказалась Иркутская область.

На втором месте расположился Краснодарский край, а в тройке оказалась Башкирия. Только на четвертом месте значится Москва, а следом за ней Московская область.

Еще в рейтинге оказались Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан, Пермский край, Нижегородская область и Приморский край.