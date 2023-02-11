Главная » Новости

В МВД сообщили об этапе согласования списка неисправностей, запрещающих пользоваться автомашиной

Просмотров 18 Опубликовано Обновлено

В России скоро будет создан список неисправностей, с которым владельцам запретят эксплуатировать машину.

Согласно последним данным, сейчас проходит этап согласования списка неисправностей. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России журналистам ТАСС.

В ведомстве сообщили, что данный проект разрабатывался специалистами МВД и был направлен на гармонизацию перечня неисправностей с требованиями технического регламента, а также актуализацию ГОСТов.

В случае подписания главной Кабмина, документ может вступить в силу с 1 сентября этого года. Если проект одобрят и подпишут, то как ранее писал «Коммерсантъ», водителей начнут наказывать за использование летних шин зимой, неработающую антиблокировчную систему, нештатные газоразрядные лампы в фарах, неработающий автокорректор фар, неработающие фонарь заднего хода и стоп-сигнал, снятый регулятор тормозных усилий, а также перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы и разрывы тормозных трубопроводов и шлангов, а также другие неисправности, которые влияют на безопасность и могут быть причиной ДТП.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО