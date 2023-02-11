В МВД сообщили об этапе согласования списка неисправностей, запрещающих пользоваться автомашиной

В России скоро будет создан список неисправностей, с которым владельцам запретят эксплуатировать машину.

Согласно последним данным, сейчас проходит этап согласования списка неисправностей. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России журналистам ТАСС.

В ведомстве сообщили, что данный проект разрабатывался специалистами МВД и был направлен на гармонизацию перечня неисправностей с требованиями технического регламента, а также актуализацию ГОСТов.

В случае подписания главной Кабмина, документ может вступить в силу с 1 сентября этого года. Если проект одобрят и подпишут, то как ранее писал «Коммерсантъ», водителей начнут наказывать за использование летних шин зимой, неработающую антиблокировчную систему, нештатные газоразрядные лампы в фарах, неработающий автокорректор фар, неработающие фонарь заднего хода и стоп-сигнал, снятый регулятор тормозных усилий, а также перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы и разрывы тормозных трубопроводов и шлангов, а также другие неисправности, которые влияют на безопасность и могут быть причиной ДТП.