РИА Новости: Iran Khodro планирует к концу марта поставить в РФ 2 тыс. авто

Этой весной на российском рынке могут начаться продажи иранских автомобилей компании Iran Khodro.

Об этом рассказал посол России в Тегеране Алексей Дедов в общении с журналистами «РИА Новости». По его словам, первую партию в количестве двух тысяч машин планируется поставить до конца марта.

При этом он отмечает, что сроки поставок могут еще изменится, так как еще не решены вопросы с дилерской сетью и сертификацией. Также ведутся переговоры и по поставкам порядка 20 тыс. машин в год.

Еще Россия и Иран планируют организовать совместное производство автомобилей и компонентов к ним, по крайней мере по этому вопросу также ведут переговоры.

Источник: Автовести.