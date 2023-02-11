В России начались продажи кроссоверов Changan CS85 Coupe по цене от 3,3 млн рублей

Китайская компания начала официально предлагать россиянам свой купеобразный кроссовер Changan CS85 Coupe.

Российский офис марки объявил о старте приема заказов на новинку, которая предлагается по цене от 3 299 900 рублей. Кросс-купе Changan CS85 Coupe длиной 4 720 мм имеет спортивную внешность и 19-дюймовые колесные диски.

Также можно отметить наличие красных акцентов и дорожный просвет 185 мм. В салоне автомобиля предлагают комфортные сидения и водительское кресло с регулировкой в 10 направлений.

В списке оснащенности заявлен адаптивный круиз-контроль с функцией предупреждения фронтальных столкновений, систему предотвращения боковых столкновений при движении задним ходом, система камер кругового обзора, система автоматической и дистанционной парковки, а также системы мониторинга «слепых зон» и контроля рядности движения.

Линейка двигателей представлен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 224 л.с., пару которому составляет 8-ступенчатый автомат.