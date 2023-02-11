Стоит ли сдавать авто под залог?

Проблемы с нехваткой денег хотя бы однажды испытывал каждый. Быстро выйти из этого затруднительного положения помогает кредит под залог собственности. В качестве залога автовладелец может использовать свой транспорт.

Общие сведения

Заем под залог автомашины – один из наиболее популярных кредитных продуктов. Его выдают автоломбарды и МФО. Можно также посетить сайт. Клиентам предоставляется возможность получить кредит под залог машины с правом управления ею или без этого права.

При первом варианте автомашина остается у ее хозяина, который может пользоваться своим транспортом без ограничений, как и прежде. Однако на время действия кредитного договора устанавливается запрет на продажу, обмен либо дарение. Кредит обеспечивается техническим паспортом, который возвращается владельцу сразу, как только он полностью погасит задолженность.

При втором варианте залогом служит сама машина. После заключения договора ее перемещают на охраняемую автостоянку и возвращают владельцу после внесения им последнего платежа по кредиту. Право пользоваться транспортным средством на время действия договора в этом случае не дается ни заемщику, ни кредитору.

Плюсы и минусы сдачи авто под залог

Число аргументов в пользу оформления кредита под залог авто довольно велико:

несколько вариантов перечисления денег;

отсутствие необходимости в привлечении поручителей или сборе пакета документации для подтверждения платежеспособности клиента;

возможность предоставления в качестве залога машины любой модели и марки (кредитор оценивает, прежде всего, ее техническое состояние);

кредитная история заемщика не учитывается;

быстрое заключение договора (не больше нескольких часов) и получение денег в день оформления заявки;

начисление процентов на кредит осуществляется за дни, когда заемщик фактически им пользовался;

легкая и удобная оформительская процедура;

кредитор не учитывает направления использования заемщиком выдаваемых ему денег;

возможность получить кредит на период от нескольких суток до нескольких лет.

Минус автозалога состоят в том, что за ненадлежащее выполнение своих обязательств на заемщика накладываются строгие санкции, а при несоблюдении сроков внесения регулярных платежей больше чем на месяц кредитор может подать иск в суд либо затребовать досрочное погашение.

При выборе компании для кредитования под залог авто надо удостовериться в том, что она ведет деятельность на законных основаниях, а также сравнить предлагаемые ею условия со среднерыночными. Перед заключением договора необходимо тщательно его прочитать, а после его заключения – неукоснительно соблюдать все условия.