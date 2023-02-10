JD Power обнародовал рейтинг надежных и ненадежных авто с пробегом в 2023 году

Специалисты J.D. Power опубликовали новый рейтинг надежности автомобилей.

Основой для их рейтинга являются отзывы автомобилистов, которые приобрели автомобиль новым и эксплуатировали его на протяжении трех лет.

Водители рассказывали о проблемах, с которыми им приходилось сталкиваться в первые три года владения новой машиной. В результате специалисты J.D. Power сообщили, что в целом наблюдается тенденция улучшения качества авто по всем направлениям.

Тем не менее частой проблемой являются инновационные технологии и мультимедийными системами. Что касается самых ненадежных машин, то среди них оказались модели марки Land Rover – 273 неисправности на 100 автомобилей.

Проблемными также значатся Lincoln, Audi, Ford и Mercedes-Benz. Если говорить о самых надежных марках, то в этом году ими стали Lexus, Kia, Genesis, Buick и Chevrolet.